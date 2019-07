Schulen : „Boom-Jahr“ für den Bundesfreiwilligendienst

Andre Hollstein, Kim Elsing, Alina Urselmans, Sandra Vogl und Nico Schuster (v.l.). Foto: hartjes

Emmerich Derzeit helfen 15 Bufdis an sechs Emmericher Schulen – ein Rekord. Für das kommende Jahr werden noch Bewerber gesucht.

Kim Elsing arbeitet gerne als „Bufdi“ an der Leegmeer-Grundschule. Seit fast einem Jahr unterstützt die 19-Jährige, die im letzten Jahr ihr Abitur machte, dort die Lehrer und die Ogata-Mitarbeiter. „Ich wusste nach dem Abitur nicht genau, was ich machen wollte. Der pädagogische Bereich sollte es aber sein. Das Bufdi-Jahr war eine gute Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln und die Arbeit mit Kindern kennen zu lernen“, sagt die Emmericherin. Das finden auch Alina Urselmans und Nico Schuster, die beide ebenfalls ihr Bundesfreiwilligenjahr in der Leegmeer-Grundschule absolvieren, ebenso wie die 19-jährige Jasmin Dogu. Schulleiterin Nadja Scherer freut sich über die Bufdis: „Sie sind vollwertige Kräfte, die eigenständig arbeiten und unsere Arbeit unterstützen.“

Im Bundesfreiwilligendienst engagieren sich Frauen und Männer für das Allgemeinwohl, insbesondere im sozialen, ökologischen und kulturellen Bereich sowie im Bereich des Sports, der Integration und des Zivil- und Katastrophenschutzes. „Dieses Jahr ist für uns ein echtes ‚Boom-Jahr‘ für Bufdis. Wir beschäftigen insgesamt 15 junge Leute, die an allen sechs Grundschulen in der Stadt und in den Ortsteilen und am Förderzentrum eingesetzt werden“, erklärt Andre Hollstein, stellvertretender Bereichsleiter der Katholischen Waisenhausstiftung, der sich unter anderem um die Bufdis kümmert. „Meistens beschäftigen wir acht bis zehn junge Leute im Bundesfreiwilligendienst.“ Für das nächste Jahr werden aber noch Bewerber gesucht.

„Bei uns werden die Bufdis sowohl im Schulunterricht als auch in der Nachmittagsbetreuung eingesetzt“, erzählt Sandra Vogl, Schulsozialarbeiterin und Koordinatorin im Offenen Ganztag. „Wichtig ist, dass sie ihre Fähigkeiten mit einbringen. Wir sind offen und dankbar für Ideen und freuen uns, wenn sie Eigeninitiative entwickeln.“ Die Arbeitszeit fängt mit Schulbeginn um acht Uhr an, bis 11 Uhr begleiten die Bufdis den Unterricht. „Ich helfe in der ersten und dritten Klasse mit. Wir haben Zeit, einzelne Kinder zu unterstützen“, erzählt Alina Urselmans, deren Berufswunsch durch das Jahr bestätigt wurde. „Ich werde im Oktober für den Beruf Grundschullehrerin mit integrierter Sonderpädagogik in Bielefeld ein Studium beginnen“, sagt die 19-jährige Vrasselterin. „So ein Jahr in der Praxis würde ich jedem empfehlen.“

Nico Schuster hatte vorher eine Ausbildung zum Elektriker gemacht. „Aber das war nicht so mein Ding“, sagt der 22-Jährige. Gerne wollte er etwas im pädagogischen Bereich ausprobieren und da war so ein Bufdi-Jahr genau das Richtige. Seit März 2019 ist er dabei und weiß jetzt schon, wie es weitergeht. „Ich werde im nächsten Jahr eine Erzieherausbildung machen.“ Er sei noch nie so gerne zur Arbeit gegangen wie jetzt. „Die Kinder vermitteln einfach immer gute Laune.“

Ab 11.45 Uhr hilft das Quartett in der Ogata. Von rund 260 Schülern besuchen 99 diese Einrichtung. Die Bufdis helfen beim Mittagessen und bei den Hausaufgaben und betreuen die Kids während der Freizeit. Alina und Kim leiten eine Spiel-AG, Nico hilft in der Fußball-AG. Alle vier begleiten Ausflüge und die Schwimm-AG. Kinder und Bufdis haben viel Spaß an den Aktionen. Höhepunkt der letzten (heißen) Tage: Wasserschlachten.