Emmerich : Entwarnung: Es war keine Bombe, sondern eine alte Milchkanne

Es war keine Bombe, sondern eine alte Milchkanne. Foto: Christian Hagemann

Emmerich Erleichterung um 10 Uhr am Montag: Es war keine Bombe auf dem Grundstück an der Ecke Oelstraße/Hackensteege, sondern eine alte Milchkanne. Also: Keine Evakuierung, keine Bombenentschärfung.

Dabei waren ab 8 Uhr alle im Einsatz. Der Kampfmittelräumdienst war vor Ort, der Bagger schaufelte. Und dann die Erleichterung, als statt einer Weltkriegsbombe die alte, zerbeulte Kanne zum Vorschein kam.