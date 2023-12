Bombenentschäfung bei Haldern Die Spuren sind noch immer zu finden

HALDERN/SONSFELD · Trotz tausender Probebohrungen an der Bahnstrecke können immer noch Blindgänger entdeckt werden. So wie jetzt wieder bei Sonsfeld. Der Einsatz am Freitagabend ging reibungslos vonstatten.

10.12.2023 , 08:09 Uhr

Die Bombe am Haken: Der Sprengkörper wurde vor seiner Entschärfung zu einer entlegerenen Stelle gebracht. Foto: Stadt Rees