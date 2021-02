Kostenpflichtiger Inhalt: Bombenfund in Haldern : Bahnverkehr wurde gestoppt – mehrere Familien mussten ihre Häuser verlassen

Am Mittwochabend konnte der Kampfmittelräumdienst in Haldern diese Fünf-Zentner-Bombe entschärfen. Foto: Stadt Rees

Haldern Schreck in der Abendstunde: In Haldern mussten am Mittwoch mehrere Familien ihre Häuser wegen eines Bombenfundes verlassen. Die Evakuierung verlief gut, die Fünf-Zentner-Bombe konnte schnell entschärft werden.