Emmerich : Bombenfund am Abend in Elten

Bombenfund am Abend in Elten

Elten Bei Bauarbeiten wurde die Fünf-Zentner-Bombe gefunden. Der Kampfmittelräumdienst konnte sie am Abend entschärfen. Niemand kam zu Schaden.

Um 19:07 Uhr wurden am Montag Abend die Einheiten Elten und Stadt zu einem Bombenfund auf den Wehler Königsweg in Elten gerufen. Bei Bauarbeiten war am Mittag eine Fünf-Zentner-Bombe entdeckt worden, die am Abend entschärft wurde. Da die Bombe im unbewohnten Gebiet gefunden wurde, mussten keine Personen evakuiert werden, schreibt die Feuerwehr. Wohl mussten die in der Nähe verlaufende Bahnlinie sowie die Zufahrten zum Wehler Königsweg gesperrt werden. Die Feuerwehr stand in Bereitstellung im Bereich der Absperrgrenze von 250 Metern. Pünktlich um 20 Uhr konnte durch den Kampfmittelräumdienst der Zünder entfernt werden. Dieser wurde im Anschluss kontrolliert gesprengt. Insgesamt waren neben dem Ordnungsamt der Stadt Emmerich, dem Kampfmittelräumdienst sowie der Polizei auch 30 Feuerwehrleute der Feuerwehr für 1,5 Stunden im Einsatz.