Große Umweltsauerei in Bocholt Unbekannte leiten Heizöl in den Kanal

Wie Stadtsprecher Karsten Tersteegen in einer Pressemitteilung berichtet, muss sich der Vorfall in der Nacht von Donnerstag, 18. Januar, auf Freitag ereignet haben. Wie viel Öl tatsächlich in den Kabnal geflossen ist, ist unklar. Es soll sich aber um eine größere Menge handeln, so der ESB. Die Einleitung wurde erst in den frühen Morgenstunden am Einlauf der Kläranlage bemerkt.