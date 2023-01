Vorfälle in Bocholt Angebliche Opfer greifen Polizisten an

Zunächst beobachtete eine Frau am Samstagabend gegen 21.45 Uhr im Bereich der Stadtsparkasse drei Personen. Einer der Männer trat mit voller Wucht gegen eine am Boden liegende Glasflasche, die daraufhin zerbrach. Die Zeugin sprach die Männer daraufhin an. Die störte das wenig, sie gingen weiter und machten sich nun an einem Baugerüst zu schaffen.