Jede Menge Arbeit in Silvesternacht in Bocholt Junger Mann tritt und beleidigt Polizeibeamte

Bislang unbekannte Täter sprengten in der Nacht zu Neujahr gegen 4.05 Uhr auf der Bocholter Straße einen Zigarettenautomaten in die Luft. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wurden Bargeld und Zigaretten entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. In der Nähe wurden kurz darauf drei junge Männer überprüft. Ein Zusammenhang mit der Tat konnte nicht nachgewiesen werden. Allerdings hatte einer der Männer eine Schreckschuss-Pistole dabei und 15 Gramm Marihuana. Mit der Waffe hebe er Leuchtmunition verschossen, so der 21-Jährige. Die Waffe und die Drogen wurden sichergestellt.