Brände und Vandalismus in der Silvesternacht Carport in Bocholt brennt – Autos fangen Feuer

In der Stadt meldete die Polizei gleich fünf Brände: Gegen 18 Uhr zündeten Unbekannte den Inhalt eines Papiercontainers an der Eintrachtstraße an. Eine weitere Brandstiftung in einem Altpapiercontainer ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 23.15 Uhr an der Viktoriastraße. Um 2.30 Uhr am Neujahrsmorgen brannte dann auf einem Grundstück an der Alfred-Flender-Straße aus ungeklärter Ursache eine Mülltonne.