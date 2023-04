Einsätze in Elten und Emmerich Blitzeinschlag und Hüttenbrand halten Löschzüge auf Trab

Ein kurzes, aber heftiges Gewitter hat am Freitagabend für einen Einsatz des Löschzugs Eltens an der Steinward geführt. Vor Ort hatte es einen Blitzeinschlag in einen Baum gegeben. Im angrenzenden Wohngebäude wurde daraufhin Brandgeruch festgestellt und Schäden an der Elektroinstallation gemeldet. Die Wehr nahm das gesamte Gebäude umgehend mit einer Wärmebildkamera unter die Lupe, konnte aber glücklicherweise kein weiteres Schadensfeuer feststellen. Ungestört ins Wochenende konnte die Eltener Wehr dennoch nicht, denn gegen 2.45 Uhr wurde sie erneut alarmiert. In der Van-Bodelschwingh-Straße brannte ein Altkleidercontainer. Nachdem die Wehr ihn gewaltsam öffnete, konnte er zügig gelöscht werden.