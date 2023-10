Unternehmensführungen Wassernotstand durch die Bocholter Pilgerinnen

Die neue Pächterin Silke Waerder, die seit Januar 2023 die Gastronomie im Bürgerhaus verantwortet, lobte die vielfältigen Möglichkeiten des Hauptsaals, des kleineren Saals und des Foyers für große öffentliche Feste und auch für kleinere Feiern im privaten Rahmen. „Viele Reeser wissen gar nicht, dass wir hier eine Küche und eine lange Theke haben“, sagte Silke Waerder und nahm die Besuchergruppe mit hinter die große Trennwand. Die Küche stammt noch von 1991 und wird heute nur noch selten genutzt. Die Pächterin und ihr Team bereiten das Essen meist in ihrer sieben Kilometer entfernten Gaststätte Langenhorst in Heelden zu und bringen es in speziellen Boxen nach Rees. So bleiben die Speisen warm, während das Bier und viele weitere Getränke dank einer komplett neu installierten Kühlanlage im Keller erfrischend niedrige Temperaturen aufweisen.