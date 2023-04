Kölner Kultband Die Bläck Fööss kommen zur Reeser Wiesenkultur

Die Wiesenkultur startet bereits am Freitag, 28. April, mit den „Wiesen-Beatz“ und den DJs Puentez, Moguai, Tiefblau und Salvatore Manusco. Am Samstag, 29. April, geht es mit Comedy mit Kai Magnus Sting und „Reis against the spülmachine“ weiter. Zum Abschluss steht ein kostenfreier Familientag mit buntem Rahmenprogramm (u. a. Volker Rosin und dem Gospelchor Different Voices Emmerich) an.