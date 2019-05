Kultur- und Grillgut : Hier geht’s um die Wurst

Sascha Dörger (links) und Lars Giesen (rechts) mit Thüringens Bratwurstkönig Norbert I., der auch in der Jury des Bratwurst-Song-Contests saß. Foto: Giesen

BISLICH/REES Lars Giesen und sein Freund Sascha Dörger haben beim Bratwurst-Song-Contest in Thüringen abgeräumt. Verliehen wurde der Preis im Deutschen Bratwurstmuseum.

Dass der deutsche Beitrag zum Eurovision Song Contest (ESC) einmal mehr floppte, dürfte kaum jemanden überrascht haben. Dass aber die diesjährigen Gewinner des Thüringer Bratwurst-Song-Contests (BSC) aus Nordrhein-Westfalen kommen, gilt in der Wurst- und Musikszene als kleine Sensation: Lars Giesen aus Bislich am Rhein und Sascha Dörger aus Mülheim an der Ruhr überzeugten in der Bratwurstscheune des Deutschen Bratwurstmuseums in Holzhausen die Jury und das Publikum. Ihr Lied „Thüringer Saurus Rex“, dargeboten mit stimmlicher Unterstützung der Töchter Ronja (8) und Lara Giesen (10) sowie der Nichte Alicia Dörger (8), setzte sich gegen die Beiträge von elf Mitbewerbern durch, darunter die Suhler Bratwurst-Song-Union und die Oberweißbacher Bergbahnkönigin Sylvia Darko.

„Unsere Teilnahme war eine Spaßnummer, aber musikalisch haben wir das schon ernst genommen“, sagt Lars Giesen, der in Wittenhorst aufwuchs, in Rees Abitur machte und neben seinem Hauptberuf als Grafiker oft als Partymusiker auf Festen unterwegs ist. Auch Sascha Dörger ist Grafiker und Musiker. Von Mülheim aus entwirft er für ein Thüringer Fleischwarenunternehmen Etiketten, Verpackungen und Werbung. So erfuhr er auch vom Bratwurst-Song-Contest, den der Verein Freunde der Thüringer Bratwurst bereits zum elften Mal ausrichtete.

Info Als Belohnung winkt ein großes Publikum Preis Neben einer Urkunde brachten die Sieger je zehn Kilogramm Senf und Ketchup mit nach NRW, ein Vorgeschmack auf die 100 Liter Bier, die 100 Grillwürste und die 100 Rostbrätel, die noch für ein zünftiges Grillfest in die Heimat nachgeliefert werden. Auftritt Außerdem dürfen die hiesigen BSC-Gewinner im Jahr 2020 auf dem Erfurter Domplatz vor großem Publikum spielen, wenn dort die Rosskultur eröffnet und Thüringens schmackhaftestem Kulturgut gehuldigt wird.

Das Wortspiel „Thüringer Saurus Rex“ geht auf einen Wortverdreher von Sascha Dörgers vierjährigem Sohn, einem großen Dino-Fan, zurück. Gemeinsam mit Lars Giesen (Keyboard und Gesang) schrieb Sascha Dörger (Schlagzeug) eine Hymne an die Bratwurst („Seit Millionen von Jahren kommt nur Bratwurst in meinen Magen“), die sie in einem Tonstudio in Ringenberg professionell aufnahmen und in einem Emmericher Studio verfeinerten. Parallel entwarf Sascha Dörger ein grünes Saurier-Maskottchen, das als Figur, auf T-Shirts und CD-Hüllen erschien.

Den Auftritt im Deutschen Bratwurstmuseum verbanden beide Musiker mit einem dreitägigen Familienurlaub in Thüringen und scheuten weder Kosten noch Mühen: „Wir haben alles aufgefahren, was in unsere Autos passte: Nebelmaschine, Lichtanlage, ein riesiger aufblasbarer Dinosaurier und eine riesige aufblasbare Wurst“, berichtet Lars Giesen. Rechnet man zur Bühnenshow dann noch den „Kinderbonus“, den originellen Song und die weite Anreise hinzu, blieb der fünfköpfigen Jury, der auch Thüringens Bratwurstkönig Norbert I. angehörte, kaum eine andere Wahl, als die Lorbeeren nach Nordrhein-Westfalen zu vergeben.