Überraschung in Emmerich Bischof will kein Grundstück für Betuwe in Elten hergeben

„Wir betrachten die geplante Trassenführung und die damit einhergehende Verlegung der Bundesstraße 8 schon länger kritisch“, sagte Schoofs. Denn diese stellten nicht nur einen erheblichen Eingriff in die Natur dar, sondern gefährdeten auch den Kulturort Eltener Berg. Auf diesem stand einst ein Kloster, dessen Grundstücke nach der Auflösung an den Bischöflichen Stuhl übergegangen sind. Nach wie vor werden in der St.-Vitus-Kirche regelmäßig Gottesdienste gefeiert. Darauf weist auch Weihbischof Lohmann hin: „Da wir als Kirche die Aufgabe haben, die öffentlichen Belange für Gottesdienst und Seelsorge sowie das Kulturgut Stift Hoch-Elten zu vertreten, haben wir erhebliche Bedenken gegen die geplante Trasse. Dazu kommt ein schwerer Eingriff in Natur und Landschaft, den ich so nicht gutheißen kann.“