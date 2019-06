„Birth Control“ rockte in Rees : Kraut-Rock-Legende bei Buena Ressa

REES Die Kultband „Birth Control“ spielte am Freitagabend im Buena Ressa Music Club und zeigte, dass sie immer noch richtig gut rocken kann.

(bal) Eine paar Zuschauer mehr hätte dieser Auftritt sicher schon noch vertragen können: Am Freitagabend war die deutsche Kulttruppe „Birth Control“ zu Gast im Buena Ressa Music Club. Das Quintett hatte 1972 mit dem Song „Gamma Ray, der seinerzeit sicher auch in Rees auf jeder Party hoch und runter geduldet wurden sein dürfte, seinen größten Erfolg. In Rees zeigte die Gruppe, dass sie immer noch gut rocken kann und eine Band mit richtig guten Instrumentalisten ist — lange Soli inklusive. Wer den Weg in die Empeler Straße gefunden hatte, dürfte sein Kommen nicht bereut haben.