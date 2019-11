Schulen : Besuch aus Korea an Gesamtschule

Emmerich Vertreter des Bildungsministeriums informierten sich über das Schulkonzept.

(RP) Seoul-Frankfurt-Berlin-Emmerich-Seoul – das war die Route von Jin-Won Lee und Hyunkyu Park, als es zu einem Informationsbesuch der beiden Vertreter aus dem Ministerium für Jugend und Familie an der Städtischen Gesamtschule Emmerich kam. Denn obgleich Süd-Korea bei der Pisa-Studie immer sehr erfolgreich ist, hat man dort erkannt, dass die Selbstständigkeit junger Menschen auch in ihrem Land unbedingt gefördert werden muss. Lee hatte auf der Suche nach Vorbildschulen auch die Gesamtschule Emmerich entdeckt und bat um die Möglichkeit eines Besuchs. Eine Dolmetscherin aus Berlin kam mit und so konnten Lehrer und Schüler – fast immer auf Englisch – erklären, was das Projektbasierte Lernen an der Städtischen Gesamtschule Emmerich bedeutet.