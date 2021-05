Reeserin bei Motorrad-Sicherheitstraining : Langsamfahren ist viel schwieriger

REES/GREVENBROICH Unsere Autorin hat zwar schon seit Jahrzehnten einen Motorradführerschein, setzte sich aber in den vergangenen Jahren nur noch selten auf den Sitz. Für ein besseres Gefühl sollte daher ein Sicherheitstraining sorgen.

Am 1. Mai war es soweit: Morgens um sieben Uhr machte ich mich auf den Weg zum ADAC-Fahrsicherheitszentrum Grevenbroich. Die Autobahn war frei, Morgendunst stieg aus den Wiesen empor und die Sonne versuchte, den Nebel zu durchdringen – ich hätte die Fahrt genießen können, wäre es nicht so eisig kalt gewesen: vier Grad Celsius.

Kurvenfahren war die nächste Herausforderung. Ich konnte punkten mit der Theorie. Bei den Gesprächen zwischen den Übungen - mit corona-konformen Abstand – wurden immer wieder die verschiedenen Aufgaben erklärt. Es haperte bei mir zunächst mit der Praxis. „Du bist zu verkrampft. Locker lassen und die Blickrichtung nicht aufs Motorrad, sondern weiter nach vorne richten“, erklärte Heike geduldig. „Dabei immer etwas Gas geben in der Kurve, der Motor braucht Futter, damit er stabil bleibt. Euer Joker dabei ist die hintere Bremse.“ Nach gefühlt 300 Kurven hatten wir es alle drauf: wie man Kurven drückt und legt. Und ich traute mir sogar einen „Hanging-off light“ zu. Zwar schleiften dabei meine Knie nicht auf den Boden, aber immerhin hing ein Teil meines Gesäßes in der Linkskurve neben dem Sitz. Das sah schon ein bisschen spektakulär aus!

Auch wenn ich vor Beginn des Kurses etwas nervös war, der Tag hat einfach Spaß gemacht und ich habe eine Menge gelernt. Das, was man da an Tipps und Tricks mitbekommt, erfährt man nicht in der Fahrschule. Zudem gingen wir in der Gruppe sehr gesellig und rücksichtsvoll miteinander um, es wurde genügend Abstand gehalten, damit jeder in Ruhe üben konnte. Nach insgesamt acht Stunden bekamen wir eine Urkunde.