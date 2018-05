Erste Emmericher Biermeile: "Bierchen trinken, Freunde treffen"

Emmerich Am Wochenende 2. und 3. Juni steht die Stadtplatte an der Rheinpromenade ganz im Zeichen des Gerstensaftes. Bei "Beer, Food & Friends" startet die erste Emmericher Biermeile mit Handgebrautem, Essen und Musik.

Wenn es nach Noch-Wirtschaftsförderer Sascha Terörde geht, wird der Emmericher Terminkalender künftig um eine neue, feste Veranstaltungsreihe erweitert: Am Wochenende 2. und 3. Juni findet erstmals die Emmericher Biermeile statt. Bei "Beer, Food & Friends" steht handgemachte Brauereikunst im Mittelpunkt. Denn bei dem Event am Krantor auf der Stadtplatte der Rheinpromenade bieten kleinere Brauereien aus dem Münsterland, vom Niederrhein und aus Köln so genannte Craft-Biere an.