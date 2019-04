Naturschutz : Bienen-Paradies im heimischen Garten

Esserden Bei den Marketts fühlen sich die Insekten wohl. Das Ehepaar setzt sich dafür ein, mehr Lebensraum für die Tiere zu schaffen.

Im Garten von Eva-Maria und Willi Markett summt und brummt es. Bienen, Insekten aller Art und im Sommer auch Schmetterlinge fühlen sich hier wohl, wenn alles grünt und blüht. An einer Mauer aus Biberschwanz-Ziegeln tummeln sich Hunderte von Mauerbienen. „Bienen sind wichtig für die Natur und für uns Menschen. Es ist so einfach, für Bienen und Insekten eine gute Umgebung zu schaffen“, sagt Eva-Maria Markett. Mit Sorge sieht das Ehepaar Markett die wachsende Anzahl von Steingärten. „Diese Gärten sind tot, hier können keine Bienen leben“, sagen sie.

Ein Grund ist der Mangel an Lebensraum für Insekten. Laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL) aus dem vergangenen Jahr sind 15 Prozent der Vorgärten in Deutschland größtenteils versiegelt, das heißt mit Plastik abgedeckt, gepflastert oder mit Kies und Schotter bedeckt. Als Hauptmotiv für einen versiegelten Vorgarten geben 80 Prozent aller befragten Kiesgartenbesitzer Pflegeleichtigkeit an. „Doch so pflegeleicht sind sie gar nicht“, sagt Eva-Maria Markett. Steine vermoosen und verstauben, Unkraut wächst und so mancher Gartenbesitzer nimmt dann die chemische Keule nach dem Motto „Viel nutzt auch viel“.