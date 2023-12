Kiesabgrabung „Eden“ sieht Sicherheitslücken

„Man kann sich vorstellen, dass das alles in der Kürze der Zeit gar nicht möglich ist, zumal der Antrag über 1000 Seiten stark ist. Fachleute müssen in komplexe Inhalte eingebunden werden. Die haben in so kurzer Zeit gerade zum Ende des Jahres, wo sich Termine ballen, naturgemäß sehr wenig Zeit, sofort sorgfältig zu prüfen“, so Melanie Gronau und Dr. Leo Rehm von „Eden“.