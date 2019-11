In 2020 sind Wahlen in Emmerich : Die BGE will einen anderen Bürgermeister

Das Ziel der BGE ist klar: Sie will den Machtwechsel im Rathaus. Auf dem Bild zu sehen sind (v.l.) Maik Leypoldt, Joachim Sigmund und Christopher Papendorf. Foto: Christian Hagemann

Emmerich Die Bürgergemeinschaft Emmerich (BGE) wird bei der Kommunalwahl in 2020 Amtsinhaber Peter Hinze nicht unterstützen.

„Die BGE will in 2020 den Bürgermeisterwechsel“, kündigte BGE-Chef Joachim Sigmund am Mittwochabend in der Societät an. Bei einem Pressegespräch erläuterte er gemeinsam mit Maik Leypoldt (Fraktionsgeschäftsführung) und Christopher Papendorf (Fraktionsassistent) die Pläne der Wählergemeinschaft für das kommende Jahr.

Bekanntlich findet im Herbst 2020 die Kommunalwahl statt. Dabei wird ein neuer Rat gewählt. Zur Abstimmung steht ebenfalls, wer Bürgermeister in Emmerich wird. Amtsinhaber Peter Hinze von der SPD hat bereits erklärt, dass er noch einmal für eine zweite Amtszeit antreten wird.

Info So wählte Emmerich beim letzten Mal Kommualwahl in 2014: CDU 38,9 Prozent SPD 28,9 Prozent BGE 18,7 Prozent Grüne 6,1 Prozent Die Linke 1,66 Prozent FDP 3,5 Prozent BSD.NRW 2 Prozent Bei der Ratswahl 2020 soll es keine Prozenthürden mehr geben, so dass alle Parteien in den Rat einziehen können.

Die BGE sieht Hinze mittlerweile kritisch, nachdem BGE-Chef Sigmund Hinze im Jahr 2015 noch in der Stichwahl empfohlen hatte. „Ein ,Weiter so’ mit Peter Hinze als Bürgermeister ist für die BGE keine Option“, formuliert Sigmund. Hinze habe bereits kurz nach seinem Amtsantritt im Oktober 2015 sein Wahlversprechen zum Neumarkt gebrochen. Sigmund: „Die schwerwiegenden Folgen für unsere Innenstadt müssen der Emmericher Einzelhandel und die Bevölkerung noch lange ertragen.“

Die BGE glaubt, dass sie im kommenden Jahr hinter der CDU und vor der SPD zur zweitstärksten politischen Kraft in Emmerich werden kann. Für 15 der insgesamt 18 Wahlbezirke in Emmerich gebe es bereits Kandidaten, so Maik Leypoldt. Die restlichen Bezirke dürften ebenfalls kein Problem geben.

Frischen Wind verspürt die BGE nach einer „Zukunftswerkstatt BGE 2020+“ am vergangenen Wochenende in der Societät, bei der über den Wahlkampf und die Perspektiven der BGE gesprochen worden ist. Sigmund sprach beim Pressegespräch am Mittwochabend von einer „jungen BGE“, die bereit sei für den Wechsel am Ratstisch und in der Führung im Rathaus.