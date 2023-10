Emmerich BGE will eigenen Bürgermeisterkandidaten

(hg) Im September 2025 werden in Emmerich ein neuer Bürgermeister und ein neuer Rat gewählt. Die BGE will für das höchste Amt der Stadt einen eigenen Bewerber ins Rennen schicken.Wer der Spitzenkandidat sein wird, hat die BGE noch nicht verraten. Allerdings will die Bürgergemeinschaft in allen Wahlbezirken der Stadt eigene Kandidaten aufstellen. Das sagte das Führungsduo der BGE, Joachim Sigmund und Christopher Papendorf, am Montag bei einem Pressegespräch.