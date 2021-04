Emmerich : BGE bereit für den Greensill-Ausschuss

Emmerich Die Bürgergemeinschaft Emmerich verweist auf einen Fall in Schleswig-Holstein. Die Geldanlage der Stadt Wahlstedt gilt dort als rechtswidrig. „Trifft das auch auf NRW zu?“, fragt die BGE.

War die Geldanlage der Stadt Emmerich rechtswidrig? Diese Frage wirft die Bürgergemeinschaft Emmerich (BGE) auf. Sie bereitet sich nach eigenen Angaben auf den Begleitausschuss vor, der den Fall untersuchen will.

Zur Erklärung: Der Rat der Stadt Emmerich hat den Ausschuss eingerichtet, weil bei der Sechs-Millionen-Geldanlage bei der Bremer Greensill Bank aus Sicht der Politik viele Fragen offen geblieben sind. Deshalb soll sich der Begleitausschuss, gewissermaßen ein Untersuchungsausschuss, ausschließlich mit der Aufarbeitung des Greensill-Falls beschäftigen – und einen umfassenden Abschlussbericht an den Rat liefern.

Nun hat die BGE im Vorfeld bereits recherchiert. In einer Pressemitteilung schreibt sie am Donnerstag: „Im kommunalaufsichtlichen Verfahren zur Aufklärung der Rechtmäßigkeit von Greensill-Anlagen kommt der Kreis Segeberg offenbar zum Ergebnis, dass die Drei-Millionen-Euro-Geldanlage der Stadt Wahlstedt rechtswidrig und ein Verstoß gegen das schleswig-holsteinische Gemeindehaushaltsrecht gewesen sei. Die BGE hat vor diesem Hintergrund den Kreis Kleve als zuständige Kommunalaufsicht um eine Information gebeten, ob sich das kommunale Haushaltsrecht von NRW bei Risiko-Geldanlagen von dem des Landes Schleswig-Holstein wesentlich unterscheidet.“

Die BGE erinnert in ihrem Schreiben an einen Runderlasses der Landesregierung zu kommunalen Kapitalanlagen. Außerdem zitiert die BGE den Paragrafen 90 der Gemeindeordnung NRW. In diesem heißt es unter anderem, dass bei Geldanlagen auf eine ausreichende Sicherheit zu achten ist; sie sollen einen angemessenen Ertrag erbringen.