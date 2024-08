Im Stadtgebiet Emmerich BGE will neue Regelungen für Parkgebühren in Emmerich

Emmerich · Die Bürgergemeinschaft Emmerich will neue Strukturen für die Parkraumbewirtschaftung im Stadtgebiet. Was die BGE in einem Antrag an den Bürgermeister dafür vorschlägt.

01.08.2024 , 12:03 Uhr

Die BGE will die Gebührenregelung fürs Parken in Emmerich verbessern. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Die Bürgergemeinschaft Emmerich (BGE) hat einen Antrag zur Neuregelung der Parkgebühren im Stadtgebiet eingereicht, um eine faire und effiziente Parkraumbewirtschaftung zu etablieren. Die geplante Gebührenpflicht soll von Montag bis Samstag zwischen 8 und 18 Uhr gelten. Bis zu einer maximalen Parkdauer von drei Stunden soll eine Parkscheibenregelung greifen. Für längere Parkzeiten werden digitale Parkausweise über Anbieter wie EasyPark eingeführt. Die Gebühren betragen dabei für Dauerparker mit Wohnsitz oder Unternehmenssitz in Emmerich 10 Euro monatlich, für Dauerparker mit Wohnsitz außerhalb Emmerichs 20 Euro monatlich und für Tagestickets 5 Euro. „Wir konkretisieren und denken hiermit die bereits bestehenden Anträge zu diesem Thema weiter“, so Steffen Straver, Sprecher der BGE im Ausschuss für Stadtentwicklung. Um auch Bürger ohne Smartphone einzubeziehen, soll die Möglichkeit bestehen, Dauerparkausweise im Bürgerbüro ausstellen zu lassen. Zudem soll die Anzahl der Bezahlautomaten pro Parkplatz auf einen gut sichtbaren Automaten reduziert werden. Diese neuen Regelungen sollen auf alle öffentlichen Parkplätze in Emmerich angewendet werden. Die BGE begründet den Antrag damit, dass die Parkscheibenregelung die Verfügbarkeit von Kurzzeitparkplätzen erhöhe, was dem Einzelhandel und der Gastronomie zugute komme. „Die Nutzung moderner Technologien für digitale Parkausweise erleichtert die Verwaltung und reduziert den Aufwand. Durch die gestaffelten Gebühren entstehen faire und transparente Bedingungen für Einwohner und Besucher“, ergänzt Fraktionsvorsitzender Joachim Sigmund. Die Möglichkeit, Dauerparkausweise im Bürgerbüro zu erhalten, fördere Inklusion und Barrierefreiheit. Die Reduzierung der Bezahlautomaten erhöhe die Übersichtlichkeit und spare zudem Wartungskosten. „Wir sind überzeugt, dass dieser Antrag einen wichtigen Beitrag zur Optimierung der Mobilität, Belebung der Innenstadt und einer nachhaltigen und gerechten Nutzung der Parkflächen zwischen Anwohnern, Einpendlern und Besuchern leistet. Weiterhin erspart er der Verwaltung eine kosten- und zeitintensive intensive Erarbeitung eines Parkraumbewirtschaftungskonzeptes“, resümiert der BGE-Vorsitzende Christopher Papendorf.

(bal)