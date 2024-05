Reeser Bürgerschützen als Ausrichter Wer wird neuer Bezirkskönig?

21 Schützenvereine und Bruderschaften gehören dem Bezirksverband Rees an, der 1948 gegründet wurde und sich in seinen Grenzen am alten Kreis Rees orientiert. Seit 1953 ermitteln die Schützen immer am Wochenende nach Pfingsten ihren neuen Bezirkskönig. Vor einem Jahr setzte sich in Haffen der damalige Schützenkönig Christian Thenagels von den Reeser Bürgerschützen gegen die Könige der anderen Vereine und Bruderschaften durch. Deshalb richtet in diesem Jahr der Bürgerschützenverein Rees das Bezirksschützenfest aus. Stichtag ist der kommende Samstag, 25. Mai.