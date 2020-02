Pappeln an der Wardstraße : Bezirksregierung besteht auf Fällung der Bäume

REES Nach dem Appell der Grünen fragte Bürgermeister Christoph Gerwers in Düsseldorf nach: Obwohl die 22 als bruchgefährdet geltenden Pappeln, Sturm und Hochwasser überstanden, sollen sie zum Monatsende fallen.

(RP) Der Appell von Grünen-Fraktionsvorsitzenden Helmut Wesser zu den Pappeln an der Wardstraße war noch nicht offiziell im Reeser Rathaus eingetroffen, da hatte Bürgermeister Christoph Gerwers den Artikel bereits in der Online-Ausgabe der Rheinischen Post gelesen. „Daraufhin habe ich noch einmal Kontakt zum zuständigen Dezernat 54 der Bezirksregierung Düsseldorf aufgenommen und geschildert, dass die Bäume das Sturmtief Sabine ganz offensichtlich unbeschadet überstanden haben“, führt der Bürgermeister aus. Dies sei jedoch nicht maßgeblich, wurde dem Bürgermeister glaubhaft versichert, denn schließlich seien die Bäume in einem Alter, in dem sie grundsätzlich bruchgefährdet seien und somit einen massiven Schaden an dem darunterliegenden Sommerdeich anrichten könnten. Die Bezirksregierung Düsseldorf besteht nachdrücklich darauf, dass die Pappeln entfernt werden.