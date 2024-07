Vorfall in den Reeser Rheinwiesen Spekulationen über bewusstlose Frau am Rhein

Was hat sich am vergangenen Donnerstagabend in Rees am Rheinufer abgespielt? Das ist die Frage, die viele User eines Reeser Internetforums bewegt, nachdem dort ein Mann schilderte, eine bewusstlose und unbekleidete Frau in den Rheinwiesen gefunden zu haben. Der Mann hatte seinen Angaben zufolge die Polizei alarmiert und von einer Verhaftung berichtet. Auch ein Foto eines auf dem Boden liegenden Mannes ist in dem Forum zu sehen, der offenbar gerade von der Polizei in Gewahrsam genommen wird.