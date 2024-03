Neues von der Promenade in Emmerich Supermarkt und Pächterwechsel am Rhein

Emmerich · An der Promenade in Emmerich tut sich was. Es deutet sich ein Pächterwechsel am Rhein an - und vermutlich wird es bald sogar einen Supermarkt am Rhein geben.

27.03.2024 , 15:09 Uhr

Kurios an der Promenade. Rechts ist das Restaurant erlaubt, links ist eine gastronomische Nutzung verboten. Foto: Christian Hagemann