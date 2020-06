Prozess : Bewährungsstrafe für 19-Jährigen

Unter Einsatz und Androhung von Gewalt erpresste ein 19-jähriger Emmericher 1000 Euro von einem 21-jährigen Klever. Zuvor war der Täter unvermittelt in das Auto des Geschädigten eingestiegen.

Wegen schwerer räuberischer Erpressung in Tateinheit mit Körperverletzung ist ein 19-jähriger Emmericher am Dienstag zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Zudem muss er drei Wochen Dauerarrest verbüßen und 1500 Euro zur Wiedergutmachung an den Geschädigten, einen 21-jährigen Klever, zahlen.

Was ist passiert? Es ist der 4. Oktober 2019. Der spätere Geschädigte fährt zu seiner Ausbildungsstelle in Kleve. Nach getaner Arbeit steigt er in seinen Pkw, will zu den Großeltern fahren. Er kommt bis Griethausen, wo ihm eine Baustelle die Durchfahrt versperrt. Der junge Mann will wenden, als plötzlich der spätere Angeklagte zu dem Geschädigten ins Auto steigt. Ob er wisse, wer er sei, fragt der ungebetene Passagier. Dann schlägt er den Fahrer, fordert ihn auf, nach Hause zu fahren, statt zu den Großeltern. Der eingeschüchterte Geschädigte leistet Folge, lässt den Fremden ins Elternhaus, wo sich dieser schließlich als Bruder einer Arbeitskollegin vorstellt.