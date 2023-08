Betuwe-Linie Bahn stellt Planung für Millingen und Empel vor

Die überarbeiteten Planungen (das so genannte „Deckblatt“) sind in der Zeit von Freitag, 1. September, bis Montag, 2. Oktober, im Stadtarchiv Rees am Hermann-Terlinden-Weg 1 einsehbar. Die Einwendungsfrist zu den Änderungen endet am Montag, 16. Oktober. Der Inhalt der Bekanntmachung sowie die ausgelegten Planunterlagen werden zusätzlich online unter www.stadt-rees.de sowie auf der Website der Bezirksregierung Düsseldorf veröffentlicht.