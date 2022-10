Betuwe-Linie : Mammut-Projekt schreitet voran

Der Haltepunkt in Haldern. Die weiteren Arbeiten am Bahnsteig sollen bald beginnen. Foto: Markus Balser

HALDERN An der größten Baustelle auf Reeser Stadtgebiet tut sich eine ganze Menge. Für die Betwue in Haldern laufen etliche Maßnahmen parallel. 80 Millionen Euro investiert die Deutsche Bahn in den 3,6 Kilometer langen Streckenabschnitt.