Betuwe in Elten : Nabu übt scharfe Kritik an der Deutschen Bahn

Hans-Jörgen „Soni“ Wernicke von den Bergrettern (l.) im Gespräch mit Adalbert Niemers vom Naturschutzbund auf dem Eltenberg. Foto: Archiv

ELTEN Der Naturschutzbund und die „Bergretter“ zeigen sich über die Entscheidung aus Berlin enttäuscht. Für die „Gleisbettvariante“ wollen sie weiter kämpfen. Der Nabu wirft der Bahn vor, die Politik falsch informiert zu haben.

(bal) Nach dem Scheitern der Millionen-Hilfe für die Gleisbettvariante ist die Enttäuschung groß. Wie berichtet, hatte sich am Donnerstag der Haushaltsauschuss im Deutschen Bundestag nicht auf die Bereitstellung von Bundesmitteln für Elten einigen können. Entscheidend soll im Vorfeld die ablehnende Haltung von Matthias Gastel (Grüne, Wahlkreis Nürtingen/Filder) gewesen sein. Gastel ist Bahnpolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag.

Sowohl die Bürgerinitiative der Bergretter als auch der Naturschutzbund (Nabu) haben sich darüber enttäuscht gezeigt. Für den Nabu-Kreisverband Kleve sei das sehr bedauerlich, so der zweite stellvertertende Vorsitzende Adalbert Niemers in einer Stellungnahme. Er kündigt weiteren Einsatz für eine politische Lösung an: Sowohl der Bundestagsabgeordnete Gastel als auch NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer sollen nach Elten eingeladen werden.

Scharfe Kritik übt Niemers an der Deutschen Bahn: „Fehlerhafte Informationen durch Vertreter der DB haben offenbar zu dem Misserfolg in Berlin beigetragen. Insbesondere zirkulierte eine Folienserie der DB, in der die optimierte Gleisbettvariante mit objektiv falschen und grob entstellenden Behauptungen regelrecht niedergemacht wurde“, so Niemers.

Nabu und die BI haben deshalb einen Protestbrief an den Konzernbeauftragten der DB für NRW, Werner Lübberink, und den zuständigen Projektleiter, Stefan Ventzke, geschrieben. Nichtsdestotrotz: „Der Einsatz für eine gute Bahn in Elten und darüber hinaus geht weiter“, schreibt Niemers.

Mit Enttäuschung hat auch Hans-Jörgen „Soni“ Wernicke von der Bürgerinitiative „Rettet den Eltenberg“ auf die Niederlage in Berlin reagiert. „Das ist umso bedauerlicher und verwunderlicher, wenn man bedenkt, dass mit SPD, FDP und CDU sich eine klare Mehrheit des Bundestages in den letzten Wochen während der Phase der Meinungsbildung für die von uns und dem Nabu erarbeitete optimierte Gleisbettlösung ausgesprochen hat. Leider hat der Grüne Koalitionspartner in Berlin seine Zustimmung verweigert und so bewirkt, dass Koalitionsdisziplin wichtiger wurde als ein zum Greifen naher Beschluss zu Gunsten unserer offensichtlich besseren Planung.“

Dieses Verhalten sei besonders unverständlich, weil die hiesigen Grünen zu den Aktivisten der ersten Stunde für die Gleisbettvariante gehörten und wesentlich dazu beigetragen hätten, dass auch der Kreistag Kleve sich nach der Stadt Emmerich für diese Variante ausgesprochen habe. Wernicke: „Folge ist, dass die von uns und dem Nabu angekündigte Klage leider zunehmend unvermeidlich zu werden droht. Für daraus resultierende Konsequenzen wie eine deutliche Zeitverzögerung trügen die „ Berliner“ Grünen die Verantwortung.