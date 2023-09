Fehlende Umgehungsstraße Widerstand gegen Betuwe-Pläne

Dass die Millinger durch die Schließung der Bahnübergänge ohne vorherigen Bau einer Umgehungsstraße in ihrer eigenen Ortschaft abgeschnitten werden, liegt auf der Hand. Teilt die Bahnstrecke doch das Dorf in zwei Hälften. Dass es so kommen könnte, wurde jüngst bei einer Online-Information der DB noch einmal deutlich. Bei Schließung der Bahnübergänge Anholter Straße/Hauptstraße und Bruchstraße will die DB den Verkehr über die Straßen Alte Driesch, Schaffeld, Sieben-Morgen-Straße (Pentjes), Bruchstraße und Alter Deichweg sowie über die B67 führen. Zum Teil handelt es sich dabei um Wirtschaftswege. „Das ist unzumutbar und unzureichend“, schreibt die Projektgruppe Dorfentwicklung Millingen.