Auch am Niederrhein sind die Kriminellen am Werk : Betrugs-SMS soll das Handy hacken

Auch am Niederrhein sind die Kriminellen am Werk

Kevelaer/Kreis Kleve Die Polizei warnt vor einer neuen Masche, mit der Kriminelle Kontodaten stehlen wollen. Auch in Kevelaer ist das ein Thema.

Ein Bocholter ist gerade erst auf die Masche hereingefallen. Er hatte eine SMS bekommen und wurde aufgefordert, einen Link zu bestätigen, andernfalls würde sein Paket zurückgeschickt. Da der Mann tatsächlich Post erwartete, klickte er auf den Link – mit fatalen Folgen. Nur zehn Sekunden später erhielt der Mann eine Nachricht seines Smartphone-Anbieters: Sein Handy war gehackt worden. Offenbar war es Unbekannten gelungen, eine spezielle Software aufzuspielen, so die Polizei .

Mit ihrer Masche hoffen die Cyber-Kriminellen, Schadsoftware aufspielen zu können. Sie suggerieren mit ihren Nachrichten, dass die Opfer den Stand der Lieferung eines Paketes verfolgen können. Eine andere Masche täuscht eine Terminbestätigung vor. In manchen Fällen entwickelt sich daraus ein regelrechtes Schneeball-Prinzip – die Täter greifen Kontakte aus dem gekaperten Handy ab und schicken auch an diese ihre SMS-Nachrichten (die SMS-Kosten kommen dann unter Umständen auf den Inhaber des gehackten Handys zu). Durch das Anklicken des Links in der SMS findet das Schneeballsystem dann seine Fortsetzung.