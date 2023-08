Rees Angeblicher Techniker sperrt Computer

Am Donnerstag (24. August 2023) erhielt ein 64-Jähriger aus Rees einen Anruf von einem vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiter. Der Anrufer gab an, der PC des 64-Jährigen wäre von einem Trojaner-Virus befallen und bot Hilfe an, wozu er allerdings Fernzugriff auf den Rechner des Reesers bräuchte. Der 64-Jährige gewährte den Zugriff zunächst, wurde dann aber misstrauisch. Allerdings zu spät: Der Rechner war gesperrt, am Telefon erläuterten die Betrüger, dass erst nach einer Zahlung in Form von Gutschein-Codes der PC wieder freigegeben würde. Der 64-Jährige zahlte nicht, wandte sich stattdessen an die Polizei.