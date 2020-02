Die Polizei warnt : Betrüger haben es auf Senioren in Emmerich abgesehen

Betrüger haben es auf Senioren in Emmerich abgesehen

Emmerich Einfach nur widerlich. Und scheinbar nicht auszurotten. Kriminelle, die es auf alte Leute abgesehen haben.

In diesem Zusammenhang wird nochmals darauf hingewiesen: Die Polizei ruft nicht unter der Nummer 110 an! Indem sie sich als falsche Polizisten ausgeben, versuchen Betrüger Angaben zur finanziellen Situation oder den Wertgegenständen im Haushalt ihrer potentiellen Opfer zu erlangen. Mitunter sollen die Angerufenen dazu bewegt werden, Wertgegenstände zum Schutz an vermeintliche Polizisten zu übergeben.