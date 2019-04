Betrüger bei Real in Rees : Verwirrspiel um 50-Euro-Scheine

Rees Betrüger haben sich mit einem Trick Geld ergaunert. Tatort war der „real“-Markt in Rees.

Zwei unbekannte männliche Tatverdächtige haben bei „real“ in Rees einen Beamer gekauft. An der Kasse zahlte einer der Tatverdächtigen mit 50-Euro-Scheinen. Noch bevor die Kassiererin das vorgezählte Geld in die Kasse legen konnte, forderte der unbekannte Tatverdächtige die Scheine zurück um einen 50-Euro-Schein in kleinere Scheine zu tauschen. Die Verkäuferin nahm anschließend die Scheine nun ungezählt entgegen und der Beamer wurde bezahlt. Kurz nach dem Kauf wollte der unbekannte Tatverdächtige den Beamer nicht mehr und ging zur Information um diesen umzutauschen. Am nächsten Tag wurde festgestellt, dass in der Kasse vom Vortag ein Geldbetrag fehlte, was durch den Wechseltrick entstanden sein muss.