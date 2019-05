Polizeibericht : Betrüger erbeutet Schmuckkästchen von Seniorin

Rees Als Messerschleifer verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zur Wohnung der Dame.

(RP) Am Mittwoch gegen 12.30 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an einer Wohnungstür in einem Gebäude für altengerechtes Wohnen an der Sahlerstraße. Er betrat unaufgefordert die Wohnung und bot einer Seniorin seine Dienste als Messerschleifer an. Nachdem der Mann einige Messer geschliffen und rund 30 Minuten später die Wohnung verlassen hatte, stellte die Dame den Diebstahl einer Schmuckschatulle fest.