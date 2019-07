In Emmerich und Rees : Betriebe suchen noch Auszubildende

In Emmerich und Rees

Emmerich/Rees Der Unternehmerverband sagt: Das Zeugnis ist nicht alles. Die Firmen suchen junge Leute, die motiviert sind.

Am 1. August beginnt das neue Ausbildungsjahr. Eine Zahl alarmiert den Unternehmerverband: Derzeit sind 47.707 Ausbildungsplätze in NRW unbesetzt, noch einmal 5,9 Prozent mehr als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr – das geht aus aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor. „Das verschärft den Fachkräftemangel in der Wirtschaft weiter“, bedauert Wolfgang Schmitz, Hauptgeschäftsführer des Unternehmerverbandes. Schon lange steuerten die Unternehmen selbst gegen, indem sie immer mehr Ausbildungsplätze anbieten – nur fehlen die Jugendlichen, die sich bewerben.