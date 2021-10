In der Christuskirche Emmerich : Gottesdienste zu attraktiven Zeiten

Martin Neubauer regt an, nicht an starren Gottesdienstzeiten festzuhalten. Seit 2013 gibt es Gottesdienste unter dem Titel „Moderne Kirche“. Foto: Neubauer

Interview Emmerich In der Christuskirche gibt es seit 2013 Zusammenkünfte in einem besonderen Format. Die nächste ist am Sonntag, 17. Oktober, um 18 Uhr. Gefeiert wird dann ein Gottesdienst mit musikalischer Begleitung.

Was erwartet uns am kommenden Sonntag um 18 Uhr in der Christuskirche?

Martin Neubauer Ein Jubiläumsgottesdienst mit drei Musik-Bands und zwei Pfarrern, Sascha Herrmann und mir, zu dem Thema: „Maria Magdalena. Frauenpower?“ Wie immer werden die Musiker ab 17.30 Uhr mit ihrem musikalischen Vorprogramm beginnen. Es wird darum gehen, die Frage zu beantworten: Was macht Maria Magdalena, eine der Frauen aus dem Umfeld von Jesus, so besonders? Und hat das noch mit mir etwas zu tun, nach 2000 Jahren?

Wann gab es denn eigentlich den ersten dieser besonderen 18-Uhr-Gottesdienste?

Pfarrer Martin Neubauer. Foto: Neubauer

Neubauer Wir begannen damit 2013, aber der Gedanke entstand viel früher, so um die Jahrtausendwende. Ich habe gemerkt, sowas braucht seine Zeit, denn die Macht der Gewohnheit ist groß.

Was meinen sie damit?

Neubauer Ich stellte damals fest, dass die Zahl der Menschen, die zum Sonntagsgottesdienst kamen, langsam aber unaufhaltsam zurückging. Besonders Jüngere interessierten sich immer weniger dafür. Und, wie es sich bis heute zeigt, war diese Beobachtung damals richtig. Daher fing ich an, nach einer Gottesdienstform zu suchen, die auch für die etwas jüngere Generation passt. Auf Reisen schaute ich mir an, wie Kirchengemeinden in den USA und Großbritannien dieses Problem angehen. Aber solch neue Gottesdienstformen bei uns 1:1 zu übernehmen, ist weder möglich noch sinnvoll. Man muss sich an dem orientieren, was die Menschen vor Ort brauchen.

Und was kam dabei heraus?

Neubauer Dass der Mensch von heute alte Traditionen an die eigenen Erwartungen und Bedürfnisse anzupassen versucht. Was er nicht kennt und nicht zu brauchen glaubt, das interessiert ihn auch nicht. Klassische Orgelmusik, würdige aber veraltete Texte im Gottesdienst, Rituale, die viel an „kirchlicher Sozialisation“ voraussetzen, halten viele von den herkömmlichen Gottesdiensten fern. Dazu kommt auch die Tatsache, dass die meisten kaum noch etwas über Gott wissen, und Spiritualität, wenn gebraucht, eher außerhalb der Kirche gesucht wird.

Und wie wollen Sie das ändern?

Neubauer Die Gottesdienste müssen zu Zeiten angeboten werden, die attraktiv sind. Das starre Festhalten an vier Sonntagmorgen-Gottesdiensten im Monat um 10 Uhr ist keine zukunftsträchtige Idee. Ein-bis zweimal im Monat für die „Kerngemeinde“ ja, aber sonst sind flexiblere Zeiten zu suchen. Hier muss einfach die jüngere Generation befragt werden. Demokratie eben. Vermutlich werden wir auch kürzere, kernigere Gottesdienste haben, die aktuelle Themen aus christlicher Sicht durchleuchten. Und die Musik, zumindest was Rhythmus und Gestaltung betrifft, muss genau so attraktiv sein wie die Musik, die man gerne im Auto während einer Autobahnfahrt hört. Kurzgefasst, aktuelle Inhalte, ansprechende Spiritualität, moderne Musik und einen direkten Link zu Gott. Jesus war auch nah bei den Menschen, kein Museumsführer oder Traditionshüter.

Wie weit sind Sie bislang damit gekommen?

Neubauer Wir sind mit dem neuen Gottesdienstformat 2013 fünf Mal im Jahr gestartet. Für die klassische Gemeinde ein gewöhnungsbedürftiges Konzept. Seit 2019 zehn Mal jährlich, aber dann kam die Corona-Pandemie und hat Vieles schwieriger gemacht. Ab 2022 werden wir zwei Mal monatlich solche Gottesdienste anbieten.

Wodurch unterscheiden sich solche Gottesdienste von anderen Gottesdiensten?

Neubauer Sie haben eine kürzere Liturgie und die Gemeinde muss nichts auswendig können. Texte erscheinen auf Bildschirmen oder Leinwand und Bilder unterstützen die Predigt. Überhaupt sind die Gottesdienste thematisch ausgerichtet: „Was ist die Liebe Gottes?“, „Was sind Heilige?“ oder „Wer hat das Christentum erfunden?“. Wir sind auch völlig offen für Themen, die von der Gemeinde vorgeschlagen werden können. Und vor allem wird der Gottesdienst von Musikern und abwechselnden Bands begleitet, die Pop, Folk, Rock und Blues spielen.

Welche Bands spielen bei Ihnen im Gottesdienst?

Neubauer Die erste Gruppe ist „Gustimusic“. Die Band ist am Niederrhein sehr bekannt. Die zweite Gruppe ist „Preacherman and Hill`s“. Sie begeistern ihr Publikum durch ihre Spielfreude, getreu dem Motto: Zwei Musiker, die den Blues predigen. Die dritte Gruppe, die wir für die 18-Uhr-Gottesdienste gewinnen konnten, war „Cradle for Jacks“, aus der inzwischen „Ed Motmor“ geworden ist. Folk und Pop sind ihre Stärke.

Aber ist das nicht mehr Konzert als Gottesdienst?

Neubauer Alles, was talentierte und begabte Menschen in einer Kirche bewirken, hat mit Gott zu tun. Diese engagierten Musiker bilden durch ihre Darbietung den modernen Rahmen für eine zeitgemäße Verkündigung. Bei manchen Liedern ist die Gemeinde eingeladen, mitzusingen. Die Musik entspannt, regt an, beflügelt und hilft, sich auf das Wort zu konzentrieren. Ja, es sind eindeutig Elemente eines Musikkonzertes dabei, aber es ist und bleibt Gottesdienst. Und gerade das macht das Ganze modern. Es befreit zu einem ganz anderen, freien und fantasievollen Umgang mit Gott und schafft eine Raum, uns auf ihn einzulassen. Und genau darauf kommt es an.

(RP)