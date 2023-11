Reeser Kunst Sonntag Beeindruckende Kunst im alten Gerichtssaal

Die in Rees übliche Bezeichnung „Altes Amtsgericht” mag Gerfried Schell nicht besonders gern. Er spricht lieber ehrfurchtsvoll vom Historischen Amtsgericht. Als das 1909 im Neo-Rokoko-Stil errichtete Gebäude um die Jahrtausendwende zur Wohnstätte umgebaut wurde, übernahm der Restaurator, der in Reeserward die Antikscheune betreibt, viele Holzarbeiten, insbesondere im ehemaligen Gerichtssaal. Der Käufer des Amtsgerichts legte nicht nur Wert auf goldenes Handwerk, er sah in dem restaurierten Gerichtssaal, in dem seit vielen Jahren standesamtlich geheiratet werden kann, auch ein großes Potential für Ausstellungen. Und so hat Gerfried Schell, seit im Jahr 2000 der „Reeser Kunst Sonntag” Premiere feierte, dort schon oft am ersten November-Wochenende Gemälde und Skulpturen präsentiert.