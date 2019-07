Gymnasium Aspel : Spannende Berufe im Blick

REES Bei einem Informationstag wurden Gymnasiasten mit interessanten Berufsfeldern bekannt gemacht. Besonders begehrt war der Beruf des Ingenieurs.

Erst am Samstag waren die 83 Abiturientinnen und Abiturienten des Gymnasiums Aspel feierlich in die Studien- und Berufswelt entlassen worden. Am Montag erhielten nun die Schülerinnen und Schüler der drei neunten Klassen wichtige Einblicke in den vermeintlichen Ernst des Lebens. Beim Berufsinformationstag schilderten Vertreter aus 18 Berufsfeldern den Alltag im Krankenhaus, beim Finanzamt, in der Bank, in der Redaktion oder in der Stadtverwaltung. Viele der Referenten machten einst selbst ihr Abitur am Gymnasium Aspel und konnten umso leichter die Brücke zwischen früherer Schulzeit und heutigem Arbeitsleben schlagen.