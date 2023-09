Ungewöhnliche Aktion in Emmerich Warum Bert Gamerschlag Schulkameraden aus dem Jahr 1964 sucht

Das Datum für das Treffen steht noch nicht fest. Gamerschlag schreibt: „Da wir aber alle Rentner oder Pensionäre sind (eine unbequeme Erkenntnis), werden wir uns nicht an die berühmten langen Wochenenden um Fronleichnam oder Christi Himmelfahrt halten müssen. Wir können uns an jedem beliebigen Tag treffen – das ist dagegen eine tolle Freiheit! Wir werden uns um ein substanzielles Programm bemühen, zu den leichteren Punkten wird mit aber Sicherheit ein Besuch in der Eisdiele „Panciera“ gehören, der besten Eisdiele der Welt! Von den Kneipen von damals – die wir als Grundschüler natürlich nur betreten durften, um die Väter vom Frühschoppen nach Hause zu holen – scheint nur noch der „Schwarze Rabe“ zu existieren. Eine unserer Mitschülerinnen war aber damals die Tochter des Gastwirtes, weshalb ich denke, dass wir auch da einkehren werden. Vor der Stadt, im Ortsteil Hüthum, gibt noch das sehr schöne „Alte Gasthaus Christ“. Vielleicht essen wir dort. Viele von uns sind gefühlt ewig nicht mehr in Emmerich gewesen. Bei einem Rundgang durch die Stadt werden wir ebenso die gelungenen wie auch die missratenen Veränderungen sehen und kommentieren können.“