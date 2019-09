Politik : Giftige Raupen: Jansen will Bericht im Ausschuss

Giftige Raupen: Jansen will Bericht im Ausschuss

Emmerich (bal) Weil es bereits seit einiger Zeit auch in Emmerich zu Problemen mit dem Eichenprozessionsspinner kommt, hat sich der Vorsitzende des Ausschusses für Stadtentwicklung, Albert Jansen (CDU), an Mark Antoni gewandt.

Er will vom Leiter der Emmericher Kommunalbetriebe (KBE) wissen, welche Maßnahmen sind in Emmerich gegen die Raupen, deren Brennhaare toxisch sind und beim Menschen nicht nur zu allergischen Reaktionen, sonder sogar zu starken gesundheitlichen Problemen führen können, vorgesehen. Jansen bittet Antoni um einen entsprechenden Bericht für die nächste Sitzung des Ausschusses am 8. Oktober.