Benefizgala des Willibrord-Gymnasiums : Beste Unterhaltung für guten Zweck

Emmerich Zur elften Benefizgala des Willibrord-Gymnasiums konnte die Jahrgangsstufe Q1 mit einem abwechslungsreichen Programm begeistern.

Was versteht man unter „Leben retten?“ Mit dieser Frage setzten sich die Besucher der Benefizgala des Willibrord-Gymnasiums Emmerich auseinander. Die Schüler der Jahrgangsstufe Q1 haben am Freitag zur mittlerweile elften Benefizgala der Schule eingeladen und dabei ein Programm geboten, das keine Wünsche offen ließ. Ein großes Logo, projiziert auf die Bühnenleinwand im Pädagogischen Zentrum (PZ), zeigte das Motto des Abends: „Safe A Life“.

Die Spendenziele des Abends waren die Emmericher Tafel und das Patenkind des Gymnasiums in Ghana, vertreten durch Wilhelm Hawerkamp. Zudem sammelte der Abiturient Max Pirsch für seine Ecuador-Reise zu ehrenamtlichen Zwecken mit der Organisation „Weltwärts“.

Hauptakteure Neben den Freiwilligen sind rund 160 Entsendeorganisationen und zahlreiche Partnerorganisationen in den Einsatzländern Hauptakteure bei „Weltwärts“. Sie setzen das Programm in enger Zusammenarbeit um.

Freiwilligendienst Der entwicklungspolitische Freiwilligendienst „Weltwärts“ wurde 2008 durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ins Leben gerufen. Seither sind rund 34.000 Freiwillige in andere Länder gereist. Sie engagieren sich in einem Entwicklungsprojekt und nehmen Erfahrungen mit, die sie ihr Leben lang begleiten.

Nach diesem fetzigen Auftakt wurde das erste Spendenziel des Abends vorgestellt. Marianne Giltjes, Leiterin der Emmericher Tafel, stellte in einem kurzen Vortag die Arbeit der Ehrenamtler vor. Vor der Pause zeigten dann noch die Musikkurse der Q1 ihr Können. Sie hatten zwei Bodypercussion-Stücke und ein Cover des Songs „Pompeii“ von Bastille vorbereitet. In der Pause hatten die Besucher die Möglichkeit, Lose, Getränke, Kuchen, Würstchen und Waren aus Ghana zu erwerben. Zudem konnten sie die Werke der Kunstkurse betrachten, welche im PZ ausgestellt waren. Den Auftakt für die zweite Hälfte des Abends machte die Band Crazy Infection, in welcher zwei Schüler der Q1 mitwirkten. Auch sie sorgten mit Coversongs für gute Stimmung.