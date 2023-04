Vereinssport Völkerball – mehr als nur Schulsport

REES · Der TV Rees hat es in der Sportart, bei der es um Schnelligkeit geht, bis in die westfälische Liga geschafft. Gut 55 Spieler, Kinder und Erwachsene, sind in der Völkerballabteilung aktiv.

04.04.2023, 15:32 Uhr

Carla Termath (r.) im Einsatz. Gorden Schmitz versucht, ihrem Wurf auszuweichen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Von Monika Hartjes

Im schnellen Wechsel fliegt der Ball über die Köpfe der gegnerischen Spieler hinweg übers Feld. Alle Spieler sind in Bewegung. Es geht hin und her, bis plötzlich ein Ball einen Treffer landet. Nein, hier wird kein Handball oder Basketball gespielt, sondern Völkerball.