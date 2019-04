Zum Dorffest : Haffen sucht das Super-Foto

HAFFEN Zum Dorffest am 5. Mai werden die schönsten und originellsten Bilder aus Haffen gesucht.

Bilder von Landleben sind gefragt bei der Fotoaktion, zu der die Haffener Ortsvorsteherin Margret Derksen anlässlich des Haffener Dorffestes aufruft. Die Aufnahmen können ein paar schmutzige Gummistiefel zeigen, ein Tier, aber von Dorffesten „erzählen“. „Wir rechnen mit vielen Einsendungen“, so die Ortsvorsteherin. Das schönste und originellste Bild soll einen Preis erhalten. Dabei gilt: Der Fotograf muss sich mit einer möglichen Veröffentlichung beim Dorffest bzw. im Internet einverstanden erklären.

Das große Dorffest findet am Sonntag, 5. Mai, ab 11 Uhr auf dem Dorfplatz statt, inklusive Siegerehrung des Fotowettbewerbes. „Es gibt aber noch weitere Gründe zu feiern“, so die Ortsvorsteherin: „Wir sind zum Silberdorf bei der Aktion ,Unser Dorf hat Zukunft’ gekürt worden, der Dorfplatz wurde um ein Kinderspielgerät und um einen Bouleplatz erweitert, der Schilderbaum neu gestaltet. Zudem feiert der Regenbogenkindergarten Frühlingsfest.“ Viele Aktivitäten für das ganze Dorf und Gäste sind in Planung, die Organisatoren wollen aber noch nicht zu viel verraten. Dies schon mal aus organisatorischen Gründen vorweg: Es gibt einen Kinderflohmarkt.