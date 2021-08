Am 22. August in Rees : Büchermarkt: Maske ist an Ständen nötig

Beim Büchermarkt an der Promenade ist immer viel los. An den Ständen müssen Bücherwürmer eine Maske tragen. Foto: van Offern, Markus (mvo)

REES Beim Büchermarkt am Sonntag in Rees muss beim Stöbern und in Warteschlangen eine Maske aufgesetzt werden. Die Stadt reagiert damit auf die neue Coronaschutz-Verordnung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Mit der nun vorliegenden neuen Coronaschutz-Verordnung hat sich bestätigt, dass Besucherinnen und Besucher des Büchermarktes an der Reeser Rheinpromenade am Sonntag, 22. August, von 11 bis 18 Uhr, eine medizinische Maske (mindestens OP-Maske) mitführen müssen. Die Maske muss beim Stöbern an den Marktständen und in Warteschlangen aufgesetzt werden. Entsprechende Hinweisschilder an den Eingängen des Büchermarktes weisen auf diese Regelungen hin.

Die Stadt Rees hatte, wie sich jetzt rausstellt, zunächst fälschlicherweise, mitgeteilt, dass der Büchermarkt ohne Maske aufgesucht werden kann.