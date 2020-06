Kreistagswahl : Warum Teile Millingens zu Emmerich gehören

Blick von oben auf Millingen. Einige Außenbezirke des Dorfes werden bei der Kreistagswahl dem Wahlbezirk Emmerich zugeschlagen. Foto: Stadt Rees Foto: Stadt Rees

Emmerich/Rees Bei der Kreistagswahl wurden Außenbezirke des Reeser Ortsteils Millingen der Nachbarkommune Emmerich zugeschlagen. Grund ist ein Urteil des Landesverfassungsgerichts über die Größe der Wahlbezirke.

Für einige fragende Gesichter sorgte am Donnerstagabend der Punkt „Kandidaten für die Kreistagswahl“ bei den Mitgliedern auf der Wahlversammlung der Emmericher SPD. Denn als es um den Zuschnitt der Wahlbezirke für denKreistag ging, wurde klar, dass der Kandidat für die „Südstaaten“, also Praest, Vrasselt und Dornick, auch in Teilen Millingens zur Wahl stehen wird.

Warum das so ist, konnten die Kommunalpolitiker Thorsten Rupp und Bodo Wißen genauer erläutern: „Als es eigentlich um die Zulassung der Stichwahl ging, hat das Landesverfassungsgericht hat im Dezember überraschend auch entschieden, dass die Schwankungen in den einzelnen Wahlbezirken, was die Zahl der Wähler anbelangt, nur noch 15 Prozent betragen darf“, erklärte Wißen. „Deshalb musste der Kreis Kleve die Wahlbezirke für die Kreistagswahl anpassen und hat dafür die Bezirke einzelner Kommunen zusammenziehen müssen“, ergänzte Rupp

Ludger Beltermann, unter anderem zuständig bei der Stadt Rees für den Bereich Wahlen bestätigt: „Das stimmt. Damit die Schwankungen gemäß des Urteils ausgeglichen werden konnten, wurden Außenbereiche von Millingen einem Emmericher Wahlbezirk zugeschlagen.“ Das ist zumindest für Emmerich und Rees neu, betrifft aber auch nur die Wahlen zum Kreistag. Bei den vorangegangenen Wahlen durften die Schwankungen noch bei 25 Prozent liegen. „Das heißt, wenn bislang in unseren einzelnen Wahlbezirken zwischen 750 und 1250 Wähler zur Urne gehen konnten, dürfen es jetzt nur noch zwischen 850 und 1150 sein“, erläutert Beltermann.