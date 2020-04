EMMERICH/REES : Bei den Künstlern wird das Geld knapp

Ein Schild sagt mehr als tausend Worte... Foto: dpa/Sebastian Kahnert

EMMERICH/REES Veranstaltungen und Auftritte sind verboten. Den Künstlern in Emmerich und Rees fehlt es in der Corona-Krise an Einnahmen. Da ist es schön, wenn manchmal ganz unerwartet Hilfe kommt. Wie in Haldern.

„Verschoben!“ steht auf einem großen Zettel über allen Ankündigungen im Glaskasten am Haus Wesendonk. Mehr nicht. Denn Silja Böhling-Buhl weiß nicht, wann es dort wieder Theaterproben, Kinoaufführungen, Literaturabende und Zeichenkurse geben darf. Nach einem halben Jahr der Anträge und Umbauten wollte die Theaterpädagogin im März endlich mit ihrer neuen Kulturwerkstatt in Haldern durchstarten. Doch dann kam die Corona-Krise.

„Für uns Kulturschaffende ist die Lage ziemlich bescheiden“, sagt Silja Böhling-Buhl. „Ich kann nichts stattfinden lassen. Auch alle Theaterprojekte in den Schulen und bei der Lebenshilfe wurden abgesagt. Damit hätte ich die Miete für ein Dreiviertel-Jahr verdienen können.“ Böhling-Buhl war beeindruckt, dass sich die Besitzerin des Hauses Wesendonk gleich zu Beginn der Krise meldete: „Sie bot an, dass ich für März und April keine Miete zahlen muss. Das fand ich total nett, aber ich möchte zahlen, solange ich noch kann.“ Auch ein anderes Zeichen der Solidarität rührte die Theaterpädagogin: „Der Freundeskreis hat Geld gesammelt und meinte, sie würden ja weiterhin ihr Gehalt bekommen, während ich nichts verdiene. Es sei ihnen wichtig, dass die Kulturwerkstatt die Krisenzeit übersteht.“

Ihre Kindertheatergruppe hat Silja Böhling-Buhl vor Ostern mit kleinen Requisiten versorgt. Die zwölf Kinder haben dann mit ihren Familien individuelle Stücke erarbeitet und gefilmt, sodass daraus ein langer Film wurde. „Für Kinder ist das kreative Arbeiten in der aktuellen Isolation besonders wichtig“, sagt Silja Böhling-Buhl, die auf eine zweite Eröffnung ihrer Kulturwerkstatt vor den Sommerferien hofft.

„Wir sind von heute auf morgen arbeitslos geworden“, sagen auch die Theaterpädagoginnen Judith Hoymann und Sandra Heinzel. Alle Veranstaltungen im Schlösschen Borghees wurden abgesagt, dazu alle Theaterprojekte in Schulen und mit der Gruppe „Fanta 10“, in der viele Menschen mit Handicap spielen. Die laufenden Kosten im Schlösschen Borghees muss das als GbR gegründete TIK Figuren- und Marionettentheater nicht tragen. Die Kulturbetriebe der Stadt Emmerich betreiben das Haus. Auch die Bauarbeiten an der benachbarten Kulturscheune, bezahlt durch den Förderverein, laufen weiter. „Unser Ziel ist es, die Kulturscheune Ende September zu eröffnen“, sagt Judith Hoymann. „Wenn kulturelle Veranstaltungen dann noch immer nicht erlaubt sind, wird sicherlich selbst den größten Optimisten die gute Laune vergehen.“ Die Mitglieder des Fördervereins erhalten derzeit Kurzfilme mit den Marionetten Kurti und Charlené zugeschickt. Die sollen „Seelenarbeit“ leisten: „Kultur erweitert den Horizont. Das ist gerade in diesen Zeiten dringender denn je“, sagt Judith Hoymann.

Als „katastrophal in jeder Hinsicht“ bewertet Bruno Schmitz die Situation der Kunst und Kultur. Nicht nur für die Arbeit seines Kulturbüro Niederrheins vermisst er eine klare Ansage von Seiten der Politik: „Ministerpräsident Armin Laschet sagt, wann die Schulen, die Geschäfte, die Friseure wieder öffnen dürfen. Aber ich habe noch kein Wort gehört – und darauf warten Tausende – wann die Kultur zurückkehren darf.“ Schmitz stellt klar: „Ich rede nicht von Großveranstaltungen wie Parookaville und dem Haldern Pop Festival, sondern von Comedy und Kabarett mit wenigen hundert Zuschauern.“ Fast 20 Veranstaltungen im Kreis Kleve hat das Kulturbüro in den Herbst verschoben. So auch die Fußball-Comedy mit Sven Pistor im Reeser Bürgerhaus: Vom 26. März auf den 3. September verlegt, bleiben viele Fragen offen: „Was mache ich, wenn eine Woche vorher ein Zwei-Meter-Abstand zwischen den Zuschauern gefordert wird?“, fragt Bruno Schmitz. „Das ist bei 400 Karten, die schon bis März verkauft wurden und die ihre Gültigkeit behalten, gar nicht möglich.“

In den letzten fünf Wochen hat das Kulturbüro Niederrhein keine einzige Karte verkauft. Schmitz führt das auf die ausbleibende Werbung und auf die Verunsicherung der Menschen zurück: „Auch im Herbst und Winter werden sich vor allem viele ältere Menschen ein Kulturfasten auferlegen. Das gilt nicht auch für Theater und Konzerte. Diese ganze Branche ist echt gebeutelt.“ Dabei sei die Unterhaltung gerade in Krisenzeiten wichtig.